فولكر تورك: حصار غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي

وكالات

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن استيائه الشديد لاستشهاد 15 عاملاً في المجال الطبي والإنساني بغزة، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف تورك أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين في غزة بشكل متكرر، مما يجعل من المستحيل على المدنيين العثور على مكان آمن، مشددا على أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تتماشى مع متطلبات القانون الإنساني الدولي.

وتطرق المفوض السامي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في يونيو، الذي يرفض أي محاولات لتغيير الوضع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، معربا عن قلقه البالغ إزاء الخطاب التحريضي من بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون إلى ضم الأراضي وتقسيمها، وكذلك نقل السكان خارج غزة، محذرًا من أن هذه التصريحات قد تمهد لارتكاب جرائم دولية.

وأشار تورك إلى أن الحديث عن ضم أراضي غزة يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة، لافتًا إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي مستمر دون هوادة، في حين يدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى فرض السيادة على الأراضي المحتلة.

وفيما يخص الحصار المفروض على غزة، اعتبر تورك أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يصل إلى استخدام التجويع كأداة حرب، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.