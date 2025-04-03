تركيا: لا تستطيع إسرائيل إخفاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة

وكالات

أدانت وزارة الخارجية التركية التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض الوزراء الإسرائيليين تجاه تركيا، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس الحالة النفسية لحكومة إسرائيل وسياساتها العدوانية.

وأكدت الخارجية التركية أن هذه التصريحات تبرز السياسات التوسعية والعدوانية التي تنتهجها إسرائيل، مشددة على أن إسرائيل تلعب دورًا في المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم الفوضى ويغذي الإرهاب.

وأكدت على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن سياساتها التوسعية وتنسحب من الأراضي التي تحتلها، معتبرة أن ذلك خطوة ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص الأزمة السورية، شددت وزارة الخارجية التركية على أن إسرائيل تسهم في تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال الاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أن إسرائيل تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة من خلال هجماتها المتواصلة على السلامة الإقليمية ووحدة دول المنطقة.

وأعربت الخارجية التركية عن تساؤلاتها حول سبب انزعاج إسرائيل من التطورات الأخيرة في سوريا ولبنان، معتبرة أن هذه التطورات تحمل آمالًا كبيرة للاستقرار، مشيرة إلى أن غارات إسرائيل على مواقع في سوريا يوم الأربعاء الماضي لا يمكن تفسيرها بعيدًا عن نهجها الذي يتغذى على الصراع.

ولفتت الخارجية التركية إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي المتزايد على غزة، مُؤكدة أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع لا يمكن تجاهلها.