البنتاجون يفتح تحقيقا في استخدام هيجسيث تطبيق سيجنال في نقل خطط الهجوم على الحوثيين

(د ب أ)

أعلن مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الخميس أنه يدرس التقارير العامة التي نشرت مؤخرا بشأن "استخدام (وزير الدفاع بيت هيجسيث) لتطبيق (سيجنال) غير السري والمتاح تجاريا لمناقشة معلومات تتعلق بإجراءات عسكرية في اليمن في مارس 2025"، بحسب بيان اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في البيان: "أننا بصدد البدء في تقييم الموضوع" في استجابة لطلب من مشرعين من أجل إجراء "تحقيق".

وسوف تنظر المراجعة أيضا في استخدام مسؤولين آخرين في وزارة الدفاع لتطبيق سيجنال المشفر المتاح للجمهور، والذي لا يمكن استخدامه في التعامل مع المواد السرية ولا يعد جزءا من شبكة الاتصالات الآمنة في وزارة الدفاع، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأفادت وكالة (أ ب) بأنه تم الكشف عن استخدام هيجسيث للتطبيق عندما أضاف مستشار الأمن القومي مايك والتز الصحفي جيفري جولدبرج من مجلة "ذا أتلانتيك" إلى مجموعة دردشة نصية على تطبيق سيجنال.

وشملت مجموعة الدردشة هيجسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد وآخرين، تم جمعهم لمناقشة العمليات العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، حسب وكالة (أ ب).

ونقلت وكالة (أ ب) عن القائم بأعمال المفتش العام، ستيفن ستيبينز، قوله في إشعار إلى هيجسيث، إن "الهدف من هذا التقييم هو تحديد مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق تجاري للرسائل النصية في المهام الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، سنراجع الامتثال لمتطلبات السرية والاحتفاظ بالسجلات".