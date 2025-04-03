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إيران تسحب قواتها من اليمن وتقلص دعمها للحوثيين لتجنب التصعيد مع أمريكا

09:34 م الخميس 03 أبريل 2025

ايران

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وكالات

نقلت صحيفة تلغراف عن مسؤول أمني إيراني قوله إن إيران أمرت عسكرييها بمغادرة اليمن، متخلية عن دعمها لحركة الحوثيين، في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تصعيدًا في حملتها الجوية ضد الجماعة المتمردة.

وأوضح المسؤول أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن إيران تقلص أيضًا من استراتيجيتها في دعم الوكلاء الإقليميين، مركزةً بدلاً من ذلك على التهديدات المباشرة من الولايات المتحدة.

وأشار المصدر إلى أن الشاغل الرئيسي لطهران في هذه المرحلة هو كيفية التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن المناقشات حوله تهيمن على كل اجتماع، فيما يتم تجاهل مناقشة الأوضاع المتعلقة بالمجموعات الإقليمية التي كانت إيران تدعمها في السابق.

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