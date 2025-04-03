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ترامب: تنفيذ الرسوم الجمركية يسير على ما يرام

09:29 م الخميس 03 أبريل 2025

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطته الجديدة لفرض الرسوم الجمركية تسير كما هو مخطط لها، مشيرًا إلى أن الأسواق ستنتعش رغم موجة البيع الحادة التي شهدتها مؤخرًا.

وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض متجهًا إلى فلوريدا قال ترامب: "الأسواق ستزدهر، والأسهم سترتفع، والبلاد ستنمو".

وأضاف ترامب: "بقية العالم يتابع ليرى، هل هناك أي طريقة يمكنهم من خلالها إبرام صفقة".

وأشار ترامب إلى تعهدات استثمارية قدمتها بعض الشركات خلال الأسابيع الأخيرة، زاعمًا أن إجمالي هذه الاستثمارات يقترب من 7 تريليونات دولار.

واختتم ترامب تصريحاته قائلًا:"سترون كيف ستتطور الأمور.. بلدنا سيزدهر".

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