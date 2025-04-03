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حماس تدعو ليوم غضب عالمي نصرة لغزة ورفضًا للمجازر الصهيونية

09:09 م الخميس 03 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جعل يوم غدٍ الجمعة يوم غضب واستنفار عالمي نصرة لأهل غزة، ورفضًا للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة.

وطالبت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بتصعيد الفعاليات والمسيرات والاعتصامات، مؤكدة على ضرورة محاصرة السفارات الإسرائيلية.

كما دعت إلى جعل الأيام القادمة أيام غضب في وجه الاحتلال وداعميه حتى يتوقف عن عدوانه ويرفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة.

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