لبحث العلاقات بين البلدين.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني

وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس من "اندريه سيبيها" وزير خارجية أوكرانيا.

واستعرض الوزيران ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات خلال الفترة الماضية، وسبل الارتقاء بأطر التعاون المشتركة القائمة في المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واستمع الوزير عبد العاطي إلى عرض من نظيره الأوكراني لتطورات جهود الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وما تم التوصل إليه في جولتي المفاوضات غير المباشرة في جدة والرياض، حيث أعرب عبد العاطي عن دعم مصر لتلك الجهود بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.