محكمة بريطانية تأمر ترامب بسداد تكاليف قانونية لشركة قاضاها بسبب ملف روسي

(أ ب)

أمر قاض بريطاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بسداد تكاليف قانونية تربو على 820 ألف دولار لشركة قاضاها في دعوى خسرها على خلفية ملف روسي يزعم أنه شارك في أفعال جنسية في روسيا.

وأقام ترامب دعوى قضائية في 2022 ضد شركة "أوربيس بزنس إنتليجانس"، وهي شركة استشارات أسسها كريستوفر ستيل، ضابط الاستخبارات البريطانية السابق.

ودفع الديمقراطيون أموالا لستيل كي يعد ملفا في عام 2016 ضم شائعات ومزاعم غير موثقة أحدثت عاصفة سياسية قبل تنصيب ترامب لأول فترة رئاسية بوقت قصير.

وذكر الملف أن الجهاز الأمني الروسي ""فضح" ترامب، وضم مذكرتين زعمتا أن ترامب شارك في "حفلات جنس" في سان بطرسبرج واصطحب عاملات جنس في موسكو.

وينفي ترامب جميع هذه المزاعم. وذكر محاموه أن "المزاعم الصادمة والمشينة" خاطئة وأضرت بسمعته.

ورفع ترامب دعوى قضائية ضد الشركة مشيرا إلى أن الملف مزيف وأن شركة أوربيس انتهكت قوانين حماية البيانات البريطانية.