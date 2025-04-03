السعودية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بتفعيل آليات المحاسبة الدولية

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة عبر انتهاكاتها للقوانين الدولية.

وشددت المملكة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، موقفًا جادًا وحازمًا إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، داعية إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.