إعلان

السعودية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بتفعيل آليات المحاسبة الدولية

08:35 م الخميس 03 أبريل 2025

وزارة الخارجية السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق مختلفة في الجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة عبر انتهاكاتها للقوانين الدولية.

وشددت المملكة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، موقفًا جادًا وحازمًا إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، داعية إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السعودية السعودية تدين الغارات الإسرائيلية الغارات الإسرائيلية على سوريا تفعيل آليات المحاسبة الدولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الوجود التركي في سوريا.. لماذا تخشاه إسرائيل وما احتمالات المواجهة؟
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة