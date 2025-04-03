حماس: قصف مدرسة دار الأرقم إبادة جماعية والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر

وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قصف مدرسة دار الأرقم في غزة يعتبر "إبادة جماعية" ارتكبها الاحتلال ضد النازحين من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن ذلك تم في ظل "صمت دولي مخز".

وأضافت الحركة أن استهداف المدنيين والنازحين يأتي في إطار سياسة "الاحتلال الفاشي المتعمدة لارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا"، مشيرة إلى أن استمرار المجازر والتجويع والإخلاء القسري وإغلاق المعابر يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وتابعت حماس أن الإدارة الأمريكية تساهم في تغطية جرائم الاحتلال سياسياً وعسكرياً، معتبرة أنها شريك مباشر في "قتل شعبنا وتدمير غزة".

واستنكرت الحركة عجز المجتمع الدولي عن وقف المجازر، معتبرة أن هذا العجز يعكس السقوط الأخلاقي والإنساني للمنظومة الدولية. وأشارت إلى أن مشاهد المجازر اليومية في غزة تظل "وصمة عار" على جبين العالم المتواطئ والصامت أمام هذه الجرائم البشعة.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ "الكارثة والمجازر" التي يرتكبها الاحتلال في غزة، مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب ومنعهم من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين في القطاع.