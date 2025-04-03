استشهاد حفيد رئيس حركة حماس خليل الحية في قصف مدرسة دار الأرقم

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد الطفل محمد عز الحية وإصابة شقيقه، حفيدا رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية، بقصف طيران الاحتلال مدرسة "دار الأرقم" في حي التفاح بغزة.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث استهدف اليوم مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي آلاف النازحين المدنيين والذين اضطروا لترك منازلهم تحت القصف الوحشي المستمر.

وأسفرت هذه الجريمة الجديدة عن استشهاد 29 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب بعض الإصابات بحالة حرجة، إضافة إلى أن هناك عدد من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل.وفقا لما أعلنته حكومة غزة.

يأتي هذا العدوان "الإسرائيلي" الهمجي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني القطاع الصحي من انهيار شبه تام بسبب تدمير المستشفيات واستمرار الحصار، مما يجعل تقديم الرعاية الطبية للمصابين أمرًا بالغ الصعوبة.