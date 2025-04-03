كندا تفرض رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، أن كندا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الأمريكية الصنع، وذلك رداً على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرائب استيراد على السيارات الأجنبية.

ووفقاً لوكالة بلومبرج، ستطبق هذه الرسوم الجمركية الكندية فقط على السيارات التي لا تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إضافة إلى المركبات التي تحتوي على "محتوى غير كندي"، وذلك ضمن القواعد التي تحكم هذه الاتفاقية.

وتعكس الرسوم الكندية هيكل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات.