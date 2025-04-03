الدفاع المدني في غزة: عشرات المصابين تحت الأنقاض ولا إمكانيات لإنقاذهم

وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن العشرات من المصابين لا يزالون تحت الأنقاض ولا يستطيعون إخراجهم بسبب انعدام الإمكانيات المتاحة.

وأضاف المتحدث أن الوضع في القطاع أصبح كارثيًا، مع قصف متوحش من الاحتلال الإسرائيلي، مما جعل الدفاع المدني عاجزًا عن تلبية احتياجات المصابين.

ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني ما تتعرض له غزة بأنه "جنون"، مشيرًا إلى أن أشلاء الأطفال تملأ المكان نتيجة المجزرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 600 هدف في قطاع غزة في إطار استعداداتها للعملية البرية المرتقبة.

وأوضح أن الهجمات استهدفت مواقع في سوريا كانت تشكل تهديدًا للجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر بشكل تدريجي حتى يتم تحرير جميع الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات.

كما أكد المتحدث الإسرائيلي أن العمليات في سوريا تهدف إلى منع تمركز القوات المعادية في المنطقة الجنوبية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس للعملية هو الحفاظ على أمن سكان شمال إسرائيل.