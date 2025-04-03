إسرائيل: هجمات على غزة وسوريا استعدادًا للعملية البرية وتدمير التهديدات

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية هاجمت أكثر من 600 هدف في قطاع غزة، في إطار التحضير للعملية البرية المرتقبة.

وأضاف المتحدث أن الهجمات استهدفت مواقع في سوريا كانت تشكل تهديداً للجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية ستستمر بشكل تدريجي حتى يتم تحرير جميع الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات.

وتابع المتحدث أن العمليات في سوريا تهدف إلى منع تمركز القوات المعادية في المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على أمن سكان شمال إسرائيل.