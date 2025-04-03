رداً على الرسوم الجمركية.. ماكرون يدعو الشركات الأوروبية لتعليق استثماراتها في أمريكا

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي وتؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف ماكرون، أن هذه الرسوم "مقلقة للغاية" وتشكل عبئًا على الصناعات الأوروبية، واصفًا إياها بأنها "مجبّة" ولا تحمل مبررًا مقنعًا وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع ماكرون أن هذه الرسوم ستزيد من معاناة الشعب الأمريكي، مؤكدا أنها ستضعف الاقتصاد الأمريكي وتزيد من فقره، مشيرا إلى أن تداعيات السياسات الأمريكية قد تشجع بعض الدول الآسيوية على زيادة صادراتها إلى أوروبا، مشددًا على ضرورة الرد الأوروبي بشكل منظم وموحد.

وأوضح ماكرون أن رد أوروبا على الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون "أكبر بكثير" من الرد السابق، وأن الاتحاد الأوروبي سيعتمد سياسة رد فعل مماثلة.

وشدد ماكرون على أهمية تعزيز سياسات حماية الصناعة الأوروبية، وتحسين بيئة الاستثمار داخل القارة، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التحديات الحالية.