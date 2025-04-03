أمريكا تسحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق: قد تسبب خطر الاختناق

وكالات

أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة استدعاءً عاجلاً لشوكولاتة "توني تشوكولونيلي" بعد اكتشاف احتوائها على حصوات صغيرة قد تشكل خطر الاختناق.

وشمل الاستدعاء نوعين من الشوكولاتة، تم بيعهما في متاجر كبرى مثل "هول فودز" و"تارغت"، هما شوكولاتة اللوز الداكن بملح البحر وألواح "إيفريثينغ بارس" التي تحتوي على شوكولاتة الحليب مع الكراميل والبريتزل ونوغا اللوز وملح البحر.

ووفقاً لتحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن الأجسام الصلبة أو الحادة في الطعام يمكن أن تؤدي إلى إصابات خطيرة تشمل تمزق أنسجة الفم والحلق، تلف الأسنان، وأضرار بالجهاز الهضمي.

ودعت السلطات المستهلكين إلى فحص رموز الدفعات للتأكد من شمول منتجاتهم في الاستدعاء، حيث تشمل الدفعات المتأثرة أرقام 163094، 162634، M162634، 4327، 4330، 4331، وM4331 .

كما أوصى المستهلكون بعدم تناول ألواح شوكولاتة اللوز الداكن بملح البحر التي تنتهي صلاحيتها في 28 فبراير 2026 و2 أبريل 2026، وألواح "إيفريثينغ بارس" التي تنتهي صلاحيتها بين 22 و26 نوفمبر 2025.

وأكدت الشركة المصنعة، أن الحصوات الصغيرة تسربت إلى الألواح أثناء عملية حصاد اللوز ومعالجته من قبل مورد خارجي، أفادت بأنه تم تلقي 12 شكوى حتى الآن، لكنها لم تسجل أي إصابات، وكانت الشكاوى كلها من خارج الولايات المتحدة وكندا.

وتم توسيع الاستدعاء ليشمل المملكة المتحدة وكندا، حيث تم تحديد المنتجات المتضررة في كندا برقم الدفعة 162697 للألواح اللوز الداكن بملح البحر ورقم الدفعة 4332 لألواح "إيفريثينغ بارس".

وأوصت السلطات المستهلكين بوقف استهلاك المنتجات المتأثرة، وإعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد قيمتها أو استبدالها.

,أعربت الشركة عن أسفها للإزعاج الذي تسبب فيه هذا الاستدعاء، مشيرة إلى أن سلامة العملاء هي الأولوية القصوى، وأنها قررت سحب المنتجات كإجراء احترازي.



