طارت 50 مترًا وسقطت أرضًا.. نجاة رضيعة فلسطينية من قصف إسرائيلي (فيديو)

(وكالات)

نجت رضيعة فلسطينية من الموت بعد أن قذفها انفجار ناجم عن قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أحياء قطاع غزة، حيث تم العثور عليها على بعد 50 مترًا من منزلها، ملقاة على قطعة قماش وسط الأنقاض.

وكان الطبيب المغربي يوسف بو عبد الله، الذي تطوع للعمل في قطاع غزة لإنقاذ المصابين، شاهدًا على هذه الواقعة المؤلمة. وأوضح قائلاً: "الطفلة أنعام نجت من موت محقق رغم أن وجهها تعرض لحروق جراء الانفجار. في تلك الليلة العصيبة كانت الطفلة جائعة، وعندما تم العثور عليها، تم البحث عن رضاعة لها، وفي النهاية مرت القصة بسلام. أتمنى أن تكبر الطفلة لتصبح أمًا لأبطال فلسطينيين".

كما عبر الطبيب عن شكره للعائلة التي قدمت له هدية بسيطة ولكن ذات قيمة كبيرة، وهي ربطة صغيرة من النعناع، وهو أمر نادر الحصول عليه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان غزة تحت الحصار.