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ضابط إسرائيلي متقاعد: الهجوم الإسرائيلي يعرض حياة الأسرى للخطر

04:32 م الخميس 03 أبريل 2025

الهجوم الإسرائيلي

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وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ضابط إسرائيلي متقاعد قوله إن الهجوم الإسرائيلي المتجدد يعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر.

كانت مصادر طبية، أفادت اليوم الخميس، بارتقاء 44 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن 23 منهم في مدينة غزة، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وذكرت أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس بقطاع غزة.

واستشهد 17 فلسطينيًا في اعتداءات إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

بينما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون باستهداف خيام النازحين في غرب ووسط خان يونس، ووصل المصابون وجثامين الشهداء لمجمع ناصر الطبي.




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