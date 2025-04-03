ترامب يعلق على الرسوم الجمركية: أمريكا مريض في مرحلة الشفاء

(وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة في الوقت الحالي "مريضًا في مرحلة الشفاء"، وذلك بعد إقراره مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة على مختلف دول العالم.

وفي تعليقه على القرار قال ترامب: "لقد أتممنا العملية بنجاح! المريض تجاوز الخطر، وهو في طريقه إلى التعافي الكامل. سيكون أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا!".

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في رد على سؤال لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس متمسك بسياساته التجارية، مضيفة: "هذه الدول كان لديها 70 عامًا لتغيير نهجها، لكنها لم تفعل، والآن حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة".

وكان ترامب قد كشف، مساء الأربعاء، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف دولًا مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي عانى طويلًا من ممارسات غير عادلة، سواء من قبل المنافسين أو حتى الحلفاء.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن "إعلان استقلال اقتصادي" جديد، يهدف إلى حماية المصالح الأمريكية، موضحًا أن العائدات الناتجة عن هذه الرسوم سيتم استخدامها لتعزيز الاقتصاد، وتخفيض الضرائب، وتقليل الديون الحكومية بسرعة.