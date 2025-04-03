آلاف السوريين يشيعون شهداء العدوان الإسرائيلي على محافظة درعا- صور وفيديو

وكالات

شارك عشرات آلاف السوريين في تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على محافظة درعا مساء الأربعاء.

وحضر أنور الزعبي محافظ درعا، إلى جانب آلاف السوريين إلى مدينة نوى؛ لتشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على المحافظة.

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت ما يزيد عن 11 غارة على العاصمة السورية دمشق ومدينتي حماة وحمص، في حين توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في درعا، مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت محافظة درعا في بيان، فجر الخميس، ارتقاء 9 شهداء وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية لضحايا العدوان الإسرائيلي على "حرش سد الجبيلية" بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

#شام || توافد الآلاف من أبناء محافظة درعا الى مدينة نوى، للمشاركة في تشييع الشبان التسعة الذين ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي.#شبكة_شام pic.twitter.com/hYbkVcubtc — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) April 3, 2025

وأشارت المحافظة، إلى أن آليات الاحتلال توغلت في حرش سد الجبيلية قرب مدينة نوى بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع، موضحة أنه استهدف سفح تل الجموع قرب المدينة بثلاث قذائف مدفعية.

وشنت مقاتلات الاحتلال غارة على محيط مبنى البحوث العلمية في دمشق، وما يزيد عن 10 غارات على مطار حماة العسكري ومحيطه.

ومنذ عام 1967، يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المساحة الأكبر من هضبة الجولان السورية، كما استغل حالة عدم الاستقرار التي تلت إسقاط نظام بشار الأسد لتحتل المنطقة العازلة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع دمشق لعام 1974.