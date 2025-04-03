إيران تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا: حذرنا سابقًا من استغلال الوضع

(وكالات)

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس الهجوم الجوي والبري الذي شنته إسرائيل على الأراضي السورية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات.

وصرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الوزارة، بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُدين الهجوم العسكري الإسرائيلي على سوريا، الذي أسفر عن تدمير المنشآت المدنية والعلمية والدفاعية"، مشيرًا إلى أن إيران كانت قد حذرت سابقًا من استغلال إسرائيل للوضع في سوريا وتوسيع احتلالها في المنطقة.

وأضاف بقائي أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت مواقع استراتيجية في سوريا، بما في ذلك منشآت حيوية، مشددًا على أن طهران تؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الهجمات.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية عسكرية في منطقة تسيل جنوبي سوريا. وزعم أفيخاي أدرعي، المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية تمت ردًا على هجوم مسلح من قبل مجموعة من المهاجمين على القوات الإسرائيلية، مما أسفر عن تصفية عدد منهم.

وأسفر القصف الإسرائيلي على حرش سد الجبيلية أسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين، حيث أثار الهجوم موجة من الغضب الشعبي في المنطقة، خاصة أن القوات الإسرائيلية قد توغلت في المنطقة لأول مرة.

يأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد سلسلة من الغارات الجوية على مواقع في حمص وحماة، بما في ذلك مركز أبحاث في دمشق، في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي على سوريا.