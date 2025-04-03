الشرطة البريطانية تعتقل رجلين في لندن بتهمة الانتماء إلى حزب الله

(وكالات)

صرحت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنها اعتقلت رجلين للاشتباه في صلتهما بـ"حزب الله" اللبناني، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بأنشطة داخل البلاد وخارجها.

وتم توقيف أحد المشتبه بهما، البالغ من العمر 39 عامًا، في شمال لندن، حيث يواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة، إضافة إلى الاشتباه في قيامه بالإعداد لأنشطة إرهابية وتمويلها. كما ألقي القبض على رجل آخر، يبلغ 35 عامًا، في غرب لندن، للاشتباه في عضويته في التنظيم ذاته.

وفي هذا الإطار، صرح قائد شرطة مكافحة الإرهاب، دومينيك ميرفي، بأن التحقيقات مستمرة، مؤكدًا التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يُشتبه في تورطه في أنشطة إرهابية، سواء داخل بريطانيا أو خارجها.

وترتبط هذه القضية بقرار الحكومة البريطانية تصنيف "حزب الله" كجماعة إرهابية عام 2019، إلا أن الشرطة أكدت عدم وجود تهديد فوري للأمن العام.

وقد نفذت السلطات عمليات تفتيش في عدة مواقع، شملت عناوين في شمال غرب وغرب وجنوب غرب لندن، إضافة إلى موقع في مقاطعة إسكس. وبعد استجوابهما، تم الإفراج عن المشتبه بهما بكفالة، على أن تستمر الإجراءات القانونية بحقهما حتى موعد مقرر في منتصف يوليو.