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ترامب عن الرسوم الجمركية: العملية انتهت والمريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء

03:27 م الخميس 03 أبريل 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تعليق على الرسوم الجمركية التي أقرّها، الخميس، إن العملية انتهت والولايات المتحدة تعافت وهي الآن في مرحلة الشفاء.

وأثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الأمريكية بنسب متفاوتة، مساء الأربعاء، غضبا عالميا واسعا حيث اعتبرتها الدول بداية لحرب تجارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا"

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