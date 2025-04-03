السلطة الفلسطينية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو وتسليمه للجنائية الدولية

وكالات

دعت السلطة الفلسطينية، المجر إلى اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، توقيع وثيقة الانسحاب من الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه قرار سياسي ولأن المحكمة أصبحت مسيسة.

وأشار أوربان، إلى أنه سيقدم الوثيقة الموقعة إلى البرلمان المجري للتصديق على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وعبّرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان، الخميس، عن استنكارها الشديد إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت حماس، أن انسحاب المجر من الجنائية الدولية تواطؤ فاضح مع مجرم حرب فار من العدالة "رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت حماس، إلى أن انسحاب المجر من الجنائية الدولية صفعة لمبدأ العدالة الدولية وتجسيد لسياسة الكيل بمكيالين، كما يقوض النظام القضائي الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب.

وشددت حماس، على أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية تهديد مباشر للسلم والاستقرار الدوليين.

وقالت الحكومة المجرية، الخميس، إنها ستبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متحدّية بذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه لارتكابه جرائم حرب في غزة.

وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جويّاش، أن بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن إجراءات الانسحاب ستبدأ اليوم الخميس وفق الأطر الدستورية والقانونية الدولية، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي الإعلان المجري بالتزامن مع زيار نتنياهو إلى بودابست، على الرغم من المذكرة التي تلزمها باعتقاله كونها عضو في المحكمة الدولية.

وكانت الحكومة المجرية، دعت نتنياهو في نوفمبر الماضي لزيارة بودابست، عقب صدور مذكرة لاعتقاله.

ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مذكر اعتقال نتنياهو بأنها "وقحة بشكل فاضح".

وتلتزم الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، مثل المجر، بتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها.

لكن على الرغم من ذلك، لا تملك المحكمة الدولية أي سلطة لإجبار الدول على تنفيذ التزامها باعتقال المتهمين، بل تعتمد على تعاون حكومات الدول الأعضاء.