العراق ينشيء أنبوبا جديدا لنقل الغاز لتشغيل محطة كهرباء شرقي بغداد

بغداد - (د ب أ)

أشرف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على عمليات مد خط أنبوب لنقل الغاز إلى محطة بسماية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطول 43 كيلو مترًا بطاقة استيعابية تصل 800 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.

وشدد السوداني، خلال جولة قام بها إلى موقع العمل انطلاقا من قضاء المحمودية جنوب غربي بغداد، على ضرورة "الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لأن العراقيين عُرف عنهم النجاح في تحويل أي أزمة إلى فرصة للنجاح والتقدم".

ودعا إلى " تهيئة جميع المتطلبات الإدارية والقانونية لازالة التعارضات عن مسار الأنبوب، الذي جرى إتمام 75% من أعماله وبمختلف الأعماق نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع وتعلقه بتأمين الغاز لمحطات الكهرباء".

وحسب بيان للحكومة العراقية ، يهدف مشروع أنبوب نقل الغاز من المحمودية إلى محطه كهرباء بسماية الذي تنفذه شركة المشاريع النفطية الحكومية إلى إيصال وقود الغاز للمحطة لضمان استمرار إنتاج الطاقة الكهربائية، ويمتد من بلدية المحمودية عبوراً تحت كل من مشروع المصب العام طريق بغداد- حلة الدولي، ونهر دجلة وطريق بغداد- كوت، وصولاً إلى محطة كهرباء بسماية، وقد حُددت مدة إنجاز العمل بـ 120 يوماً.

ويواجه العراق حاليا نقصا شديدا في إتتاج وتأمين وصول الغاز لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بعد تلقي العراق إشارات من الجانب الأمريكي لايقاف استيرادات العراق من الغاز الايراني لتشغيل المحطات الكهربائية.

وعلى الرغم من أن العراق دخل في مشاريع استراتيجية بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى أبرزها شل وتوتال وهالبيرتون لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام، الإ أن هذه المشاريع لن تحقق أهدافها باستثمار هذه الغازت لتشغيل محطات الطاقة الا بحلول العام 2028 وهذا يعني أنه يتعين على العراق البحث عن منافذ جديدة لاستيراد الطاقة الكهربائية والغاز من دول أخرى لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي.