يوم سيء للقانون الجنائي الدولي.. ألمانيا تدين رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو

بروكسل - (د ب أ)

انتقدت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية، اليوم الخميس، رفض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، قالت بيربوك اليوم الخميس:"هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها أوضحت مرارا أنه " لا أحد فوق القانون في أوروبا. وهذا ينطبق على جميع مجالات القانون."

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب وصول نتنياهو إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة للمجر، أعلنت الحكومة المجرية اليوم عزمها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية . وينص الاتفاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - المعروف باسم نظام روما الأساسي - على أن الانسحاب يدخل حيز التنفيذ بعد عام من تقديم الإخطار الرسمي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني. وبموجب القانون، كان يتعين على المجر تنفيذ هذه المذكرة بحق نتنياهو عند دخوله إلى الأراضي المجرية.