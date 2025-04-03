فرنسا: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية

وكالات

ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي ينوي استهداف الخدمات الرقمية في إطار رده على الرسوم الجمركية الأمريكية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت بريماس، أن الأوروبيين متأكدين من أنهم سيواجهون تبعات سلبية على الإنتاج، مبدية قلقها من القرار الأمريكي فيما يتعلق بقطاع النبيذ والمشروبات الكحولية.

وأكد بريماس، استعداد فرنسا للحرب التجارية مع الولايات المتحدة في أعقاب إقرار واشنطن رسوما جمركية، مضيفة "ترامب يتصرف وكأنه سيد العالم.. إن مواقفه إمبريالية".

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أن الرسوم الجمركية الامريكية ستؤدي إلى حالة من الركود في بعض الدول.

وفي بيان، اليوم الخميس، قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية التي أقرّها ترامب مساء الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على غالبية السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، بينما حدد 20% رسوما على الواردات الأوروبية، الأمر الذي من شأنه إشعال حرب تجارية عالمية تنذر بارتفاع معدلات التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي في أمريكا والعالم.