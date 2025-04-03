الأردن يدعو لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية على سوريا

عمّان - (د ب أ)

أ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الخميس بـ " أشدّ العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على مناطق متفرّقة في سوريا ، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة عدد من الأشخاص؛ في خرق فاضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لسيادة ووحدة سوريا، وبما يشكل تصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تأكيده "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي الجمهورية العربية السورية، في خرق واضح لاتفاقية فك الاشتباك للعام 1974 بين إسرائيل وسوريا".

وجدد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".

وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول، وعدم التدخّل بشؤونها.