سوريا.. الحكومة وقسد تتبادلان المعتقلين وفق اتفاق مسبق

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، ببدء تنفيذ اتفاق بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب واللجنة المكلفة من الرئاسة السورية.

وأعلن "الجزيرة" نقلا عن مراسلها، أنه تم إخراج بعض مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، لافتة إلى أن إخراج ما تبقى من قوات "قسد" سيتم غدا الجمعة.

ونقلت "الجزيرة" عن مصادر، قولها إن تبادل المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في الحيين سيتم على 3 دفعات.

وأشارت إلى أنه تم الإفراج عن 100 معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، بينما تم الإفراج عن 140 معتقلا لدى الحكومة السورية من عناصر قوات سوريا الديمقراطية في حيين بحلب.