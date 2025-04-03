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نتنياهو: المجر اتخذت موقفًا جريئًا بانسحابها من الجنائية الدولية لأنها "منظمة فاسدة"

01:44 م الخميس 03 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن المجر اتخذت موقفا جريئا بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا "المحكمة الجنائية الدولية هاجمتنا وغضت النظر عن أعدائنا".

ووصف نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بأنها "منظمة فاسدة"، ومرحبا في الوقت نفسه بعدم تسامح المجر مع معاداة السامية، قائلا إن "صداقتنا مع المجر غير مسبوقة".

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته تقدر تعامل المجر الاستثنائي مع الجالية اليهودية، لافتا إلى أن التحالف مع المجر يشمل التعاون في السياحة والاستثمار، فضلا عن التعاون في مجال الصناعات العسكرية.

وذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه وقّع وثيقة أعلن فيها انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة

وتلتزم الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، مثل المجر، بتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها.

لكن على الرغم من ذلك، لا تملك المحكمة الدولية أي سلطة لإجبار الدول على تنفيذ التزامها باعتقال المتهمين، بل تعتمد على تعاون حكومات الدول الأعضاء.

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بنيامين نتنياهو انسحاب المجر من الجنائية الدولية منظمة فاسدة المحكمة الجنائية الدولية
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