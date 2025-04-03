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رئيس الوزراء المجري: وقّعت وثيقة انسحابنا من الجنائية الدولية

01:39 م الخميس 03 أبريل 2025

رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان

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وكالات

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الخميس، إن الأمن العالمي برمته يواجه تهديدات خطيرة من أهمها ما واجهته إسرائيل في أكتوبر 2023.

وأكد أوربان، أنه يتمنى النجاح لإسرائيل في تحقيق أمن مواطنيها وممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الجالية اليهودية في المجر هي الأكثر أمنا في أوروبا.

وأوضح أوربان، أن معاداة السامية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا الغربية، مؤكدا أن "أعلام حماس لم ترتفع في بلادنا على الإطلاق ولا نتسامح مطلقا مع معاداة السامية".

وأشار أوربان، إلى أن الهجرة غير النظامية أدت إلى تفاقم معاداة السامية في أوروبا، مضيفا "مهتمون بأمن إسرائيل وسلامتها واستقرارها لأن ذلك مفتاح الأمن في الشرق الأوسط".

وشدد رئيس الوزراء المجري، على أن رجال الأعمال المجريون والإسرائيليون يعملون بشكل ممتاز، معربا عن سعادته لعدم وجود أي عوائق إسرائيلية بوجه صادرات بلاده.

ولفت أوربان، إلى أنه وقّع وثيقة أعلن فيها انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت مسيسة.

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فيكتور أوربان +رئيس الوزراء المجري انسحاب المجر من الجنائية الدولية
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