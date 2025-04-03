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مسؤول أوروبي: دول الاتحاد تصوّت الأربعاء على إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية

01:34 م الخميس 03 أبريل 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن دول الاتحاد ستصوت الأربعاء على إجراءات مضادة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا".

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