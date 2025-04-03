بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تبدأ إجراءات الانسحاب من الجنائية الدولية

وكالات

قالت المجر، الخميس، إنها ستبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متحدّية بذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه لارتكابه جرائم حرب في غزة.

وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جويّاش، أن بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن إجراءات الانسحاب ستبدأ اليوم الخميس وفق الأطر الدستورية والقانونية الدولية، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي الإعلان المجري بالتزامن مع زيار نتنياهو إلى بودابست، على الرغم من المذكرة التي تلزمها باعتقاله كونها عضو في المحكمة الدولية.

وكانت الحكومة المجرية، دعت نتنياهو في نوفمبر الماضي لزيارة بودابست، عقب صدور مذكرة لاعتقاله.

ووصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مذكر اعتقال نتنياهو بأنها "وقحة بشكل فاضح".

وتلتزم الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، مثل المجر، بتوقيف الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال إذا كانوا داخل أراضيها.

لكن على الرغم من ذلك، لا تملك المحكمة الدولية أي سلطة لإجبار الدول على تنفيذ التزامها باعتقال المتهمين، بل تعتمد على تعاون حكومات الدول الأعضاء.





