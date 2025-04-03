ترامب يفرض رسومًا على جزر نائية تسكنها البطاريق فقط

(وكالات)

طالت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة جزيرتي هيرد وماكدونالد شبه القطبيتين، اللتين تعدان غير مأهولتين بالسكان في جنوب المحيط الهندي، وذلك بحسب البيانات التي أصدرها البيت الأبيض.

وتقع الجزيرتان في أرخبيل ضمن جنوب المحيط الهندي، وهما تحت الإدارة الأسترالية. وتشير البيانات الصادرة عن البيت الأبيض إلى أن هاتين الجزيرتين تمارسان التلاعب بالعملة وتفرضان حواجز تجارية على الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 10%، مما دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنفس النسبة.

وتتم إدارة هاتين الجزيرتين من قبل هيئة المسح الأسترالية للقطب الجنوبي، والتي أفادت بأن الجزيرتين خاليتان من السكان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون النسبة الأساسية لهذه الرسوم 10%. واعتبر ترامب ذلك بمثابة "إعلان الاستقلال الاقتصادي" للولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا سيسهم في تسديد الديون الوطنية وحل العديد من القضايا الاقتصادية.

رئيس وزراء أستراليا ساخرا: الجزر موطن للبطاريق

من جانب آخر، أبدى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز دهشته من استهداف الرئيس الأمريكي لأراضٍ خارجية، بما في ذلك جزيرة نورفولك الصغيرة والجزر النائية التي تشكل موطنًا لطيور البطريق.

ولا يمكن الوصول لجزر هيرد وماكدونالد البركانية، إلا عبر رحلة بحرية تستغرق أسبوعين من بيرث في أستراليا.

أما جزيرة نورفولك، التي تقع على بعد 1600 كيلومتر شمال شرق سيدني، فقد شملت أيضًا في قائمة التعريفات الجمركية، حيث فرضت عليها تعريفة بنسبة 29% على سلعها، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية مناطق أستراليا. وبحسب البيانات، تم تصدير بضائع من جزيرة نورفولك إلى الولايات المتحدة بقيمة 655 ألف دولار أمريكي في عام 2023، معظمها عبارة عن أحذية جلدية.

مدير جزيرة نورفولك يكذب بيانات ترامب

ورغم ذلك، نفى مدير جزيرة نورفولك، جورج بلانت، صحة هذه البيانات، مؤكدًا عدم وجود صادرات معروفة إلى الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه لا توجد أي حواجز تجارية معروفة على البضائع الواردة إلى الجزيرة.

في تصريحاته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أن فرض الرسوم الجمركية على جزيرة نورفولك يُظهر بوضوح أن لا مكان في العالم يمكن أن يكون بمنأى عن هذه التدابير، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد الواقع الجديد في السياسة التجارية الأمريكية.