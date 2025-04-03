ألمانيا تستنكر قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية: هجوم على نظام التجارة العالمي

برلين - (د ب أ)

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، سياسة الرسوم الأمريكية الجديدة بأنها " هجوم" على نظام التجارة العالمي.

وقال شولتس بعد لقاء ملك الأردن عبد الله الثاني في برلين "الاقتصاد العالمي بأكمله سيعاني من هذه القرارات التي لم يتم دراستها بصورة جيدة- الشركات و المستهلكون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة ".

وتأتي تصريحات شولتس بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، على أن ترتفع النسبة لبعض الدول. ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20%.

وأضاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي مازال مستعدا للتفاوض مع واشنطن لتجنب الرسوم. وقال " نحن نركز على التعاون وليس المواجهة".

وأضاف أنه في حال دخلت الرسوم حيز التنفيذ، " سوف تتحرك أوروبا بصورة متحدة وقوية وملائمة إزاء القرار الأمريكي".