جريمة جديدة في سجل الاحتلال.. حماس تدين عدوان الاحتلال على سوريا

(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي شهد تصعيدًا خطيرًا في الساعات الأخيرة من خلال قصف جوي استهدف مناطق في أرياف دمشق ودرعا وحماة وحمص، بالإضافة إلى توغل دبابات الاحتلال في ريف درعا.

وقالت حماس، في بيانها إن استشهاد عشرة من أبناء مدينة نوى في محافظة درعا، جراء قصف طيران الاحتلال على حرش الجبيلية غربي المدينة، جريمة إضافية تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل بالعدوان والإجرام.

وثمنت حركة حماس الموقف البطولي لأهالي درعا الصامدين، الذين تصدوا بشجاعة لتوغل قوات الاحتلال، مؤكدين مجددًا إرادة الشعوب الحرة في مقاومة الاحتلال ورفض الهيمنة والعدوان.

وأكدت حركة حماس، في بيانها أن "التصعيد الإسرائيلي يأتي في سياق سياسة العربدة والغطرسة التي تنتهجها حكومة الإرهاب بقيادة نتنياهو، ويُمثل امتدادًا لعدوانها الفاشي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تستمر حرب الإبادة والحصار والتجويع والتهجير".

وفي ذات السياق، أدانت حماس بشدة "العدوان الأمريكي المتواصل على الجمهورية اليمنية، الذي يمثل غطاءً للعدوان الصهيوني، ويُظهر مجددًا مظاهر البلطجة الأمريكية التي تستهدف شعوب الأمة واستقرارها".

ودعت حركة حماس إلى "تضافر الجهود الوطنية والقومية والإسلامية، وتوحيد المواقف في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، ومقاومته بكل السبل، حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".