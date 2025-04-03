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بسبب هجمات أوكرانية.. انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة زابوريجيا الروسية

12:15 م الخميس 03 أبريل 2025

هجمات أوكرانية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الخميس، انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة زابوريجيا بعد استهداف محطة فاسيليفكا بمسيرة أوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت الطاقة في مقاطعات لوجانسك وكورسك وبيلجورود وزابوريجيا.

وقبل نحو أسبوع، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 9 آلاف مستهلك في منطقة بيلجورود الروسية، نتيجة هجمات أوكرانية باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عما يزيد عن 9 آلاف مستهلك في بيلجورود.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان، إلى أن الهجمات الأوكرانية أسفرت عن انقطاع عدد من خطوط الإمداد بالكهرباء عالية الجهد، فضلا عن تعرض محول كهربائي لأضرار جسيمة.

وتستمر كل من روسيا وأوكرانيا في استهداف محطات الطاقة، على الرغم من إعلان موافقتهما على المقترح الأمريكي بوقف الهجمات عليها.

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