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الأمين العام للناتو: ترامب كسر الجمود بشأن أوكرانيا وندعم جهوده لإنهاء الحرب

12:13 م الخميس 03 أبريل 2025

الناتو

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وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسر الجمود بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنه يدعم الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب.

وشدد روته، على أن الولايات المتحدة حليف قوي لحلف شمال الأطلسي العسكري.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الناتو أقوى وأكثر قابلية للحياة والطريقة الوحيدة هي تطوير قدرات الأعضاء.

وأوضح روبيو، أن الولايات المتحدة أعطت الأولوية للدفاع وتريد من شركائها أن يفعلوا الأمر نفسه.

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الناتو دونالد ترامب أوكرانيا
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