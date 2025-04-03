بعد استشهاد 9 مدنيين سوريين.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر الشرع: ستدفعون ثمنًا باهظًا

(وكالات)

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الرئيس السوري أحمد الشرع من عواقب السماح لقوات معادية لإسرائيل بالوجود على الأراضي السورية، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى دفع دمشق لـ"ثمنًا باهظًا" بحسب تعبيره.

وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تقبل بأي تهديد ينطلق من سوريا ضد أمنها، وأكد: "لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لمستوطنتنا أو مصالحنا الاستراتيجية".

كما أضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل مهامها في المناطق الاستراتيجية مثل جبل الشيخ وأماكن الفصل على الحدود، لحماية مستوطنات الجولان والجليل من أي تهديدات محتملة. وقال: "لقد نفذنا عمليات حاسمة في الأيام الماضية ضد المسلحين الذين حاولوا استهداف قواتنا".

وفي تحذير مباشر للرئيس السوري، أضاف كاتس: "أحذر من السماح بدخول قوات معادية إلى سوريا، فذلك سيتسبب في عواقب وخيمة على الأمن الإسرائيلي". وأوضح أن الهجمات الأخيرة للطيران الإسرائيلي على مواقع في مناطق مثل T4 وحماة ومحيط دمشق كانت رسالة واضحة بأنه "لن يتم التساهل مع أي تهديد لمستقبل أمن إسرائيل".

وعن الغارات الأخيرة على سوريا، صرحت تل أبيب، أنها استهدفت بالأساس منع السيطرة التركية على بعض المناطق السورية، مشيرة إلى أن الهجمات طالت قواعد عسكرية في حماة وT4، بالإضافة إلى بنية تحتية عسكرية في محيط دمشق. وأكدت أن الهجوم أسفر عن تدمير المنشآت العسكرية في تدمر وT4 بشكل كامل، بما في ذلك الطائرات وأجهزة الرادار والمستودعات.

واستشهد 9 مدنين سوريين وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال على حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا في جنوب سوريا .