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جنوب أفريقيا تسعى لاتفاقية تجارية أمريكية جديدة بعد زيادة الرسوم الجمركية

11:53 ص الخميس 03 أبريل 2025

جنوب افريقيا

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بريتوريا – (أ ش أ)

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا اليوم/الخميس، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تبرز ضرورة التفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية جديدة مع واشنطن لضمان استقرار التجارة على المدى الطويل.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن رسوم جمركية متبادلة عالمية على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 30% على جنوب أفريقيا كما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

وأضافت الرئاسة في بيان " تؤكد الرسوم الجمركية على الحاجة الملحة للتفاوض على اتفاقية تجارية ثنائية جديدة ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة، كخطوة أساسية لضمان استقرار التجارة على المدى الطويل".

وتضاف هذه الرسوم الجمركية إلى الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على جميع المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الخميس.

وتقدر قيمة صادرات جنوب أفريقيا من المركبات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة بأكثر من ملياري دولار، وقد تتأثر بشدة بهذه الرسوم.

وأضاف مكتب الرئيس "بينما تظل جنوب أفريقيا ملتزمة بعلاقة تجارية مفيدة للطرفين مع الولايات المتحدة، فإن التعريفات الجمركية العقابية المفروضة من جانب واحد تمثل مصدر قلق وتشكل حاجزا أمام التجارة والازدهار المشترك".

هذا المحتوى من

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