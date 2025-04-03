الأردن: تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة تهديدا للاستقرار الإقليمي

عمان - (د ب أ)

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وذكرت القناة "المملكة" الأردنية أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها الملك عبد الله الثاني اليوم في برلين مع المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس ، حيث تم التأكيد على تعزيز الشراكة المتينة بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات.

وشدد العاهل الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في برلين اليوم ، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية.

وأشار إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما تناول اللقاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية حيث أكد الملك عبد الله أن "الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام"، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.

كما شدد الملك الأردني على ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.

وأعرب عن شكره لألمانيا لدعمها المستمر للأردن في توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.