الصين تعلن إطلاق قمرا اصطناعيا جديدا بنجاح

بكين - (د ب أ)

أرسلت الصين قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء، اليوم الخميس، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي بشمالي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتم إطلاق القمر الاصطناعي (تيانبينج-3 آيه 02) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-6"، ودخل إلى المدار المحدد مسبقا بنجاح.

ومن المقرر أن يتم استخدام القمر الاصطناعي بشكل رئيسي لمعايرة معدات الرادار الأرضية وقياس المقطع العرضي للرادار، كما سيدعم تجارب التصوير للمعدات البصرية الأرضية واختبارات مراقبة بيئة الفضاء ذات المدار المنخفض، فضلا عن توفير خدمات لقياس بيئة الفضاء الجوي وتصحيح نموذج التنبؤ المداري.

جدير بالذكر أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 568 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".