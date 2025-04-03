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تدمير مركز صحي جراء قصف من جيش الاحتلال على جنوب لبنان

11:32 ص الخميس 03 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

أدى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاث غارات، اليوم الخميس، إلى تدمير مركز صحي للدفاع المدني بشكل كامل في جنوب لبنان.

وأعلنت الهيئة الصحية الاسلامية، في بيان، أن "العدو الاسرائيلي استهدف فجر اليوم، بثلاث غارات عدوانية المركز المستحدث للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء، دون وقوع إصابات بين المسعفين".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق بنت جبيل - يارون منطقة الدورة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من غارة على محيط بلدة الناقورة وغارة واحدة استهدفت منزلاً سكنيا جاهزاً في وسط البلدة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف جوي لبنان تدمير مركز صحي
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