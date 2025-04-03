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الحوثيون: اشتبكنا مع حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وأسطولها المرافق

11:31 ص الخميس 03 أبريل 2025

الحوثيون

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وكالات

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع في بيان، الخميس، الاشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع حربية ضمن أسطولها المرافق، خلال تنفيذ عملية.

أعلن سريع، إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز "أم كيو 9" أثناء قيامها بمهام عدائية في الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، مساء الأربعاء، بأن العدوان الأمريكي يستهدف بغارة رأس عيسى بالصليف في الحديدة غربي اليمن، ما تسبب في وقوع قتيل وجريح.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة تعمل مع المسؤول المالي للحوثيين في اليمن، سعيد الجمل.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن الشبكة حصلت على سلع حساسة وأسلحة بعشرات ملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتتصاعد حدة الغارات التي تشنها الولايات المتحدة على الحوثيين منذ 15 مارس الجاري، بهدف تقويض قدرات الجماعة العسكرية.

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