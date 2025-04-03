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حماس ترفض المقترح الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى.. وتؤكد تمسكها بشروطها

11:29 ص الخميس 03 أبريل 2025

حركة حماس

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غزة - (د ب أ)

أكدت حركة حماس رفضها للمقترح الإسرائيلي الأخير بشأن اتفاق تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وقال مسؤول في الحركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "حماس لن تقبل مثل هذه المقترحات ولن نتعاطى معها ونمتنع عن الرد عليها"، في إشارة إلى موقف الحركة الرافض للورقة التي قدمتها إسرائيل للوسطاء.

وكانت مصادر في الحركة صرحت لقناة الجزيرة بأن الحركة أبلغت الوسطاء بان المقترح الإسرائيلي الأخير، ينسف المقترح الذي وافقت عليه الحركة من قبل الوسطاء قبل أيام.

وتشترط إسرائيل إفراج حماس عن الجندي الأمريكي أليكسندر إيدان قبل بدء تنفيذ الاتفاق، كإجراء "حسن نية" ودون مقابل، وإطلاق سراح 10 جنود إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل 120 أسيرا محكومين بالمؤبد و1111 أسيرا من قطاع غزة، وتسليم حماس 16 جثة لإسرائيليين في اليوم العاشر، مقابل إفراج إسرائيل عن 160 جثة لفلسطينيين. وتقليص مدة الاتفاق إلى 40 يوما فقط، مع بدء مفاوضات جديدة في اليوم الثاني حول "مبادئ جديدة".

كما تضمن المقترح الإسرائيلي إدخال بند ينص على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ورفض أي انسحاب إسرائيلي من القطاع، مع إعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخله.

كما يشترط وضع آلية تضمن إيصال المساعدات للمدنيين فقط، وفقا للرقابة الإسرائيلية.

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