ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية.. الصين تدعو أوروبا للعمل معها لحماية التجارة العالمية

وكالات

عبّرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الخميس، عن رفضها الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدة أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

وحثت الخارجية الصينية، واشنطن على تصحيح ممارساتها الخاطئة وحل الخلافات التجارية عن طريق التفاوض، مشددة على أن الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، دعت وزارة التجارة الصينية، الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع بكين للحفاظ على استقرار النظام التجاري العالمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، بهدف دعم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، في حين سترفع هذه الزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار وإثارة حروب تجارية.

وقال ترامب: "سنفرض رسوما جمركية على الدول التي تفرض علينا رسوما مماثلة، وسأوقع على أمر تنفيذي برسوم جمركية مضادة، كما سأوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة".

وأضاف أن الكثير من الدول تفرض علينا رسوما جمركية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ39%، وبالتالي فهو يستغل الولايات المتحدة، كما أن الصين تفرض علينا رسوما جمركية تقدر بـ67%.

وقال: "لن نستسلم كما حدث في العقود الماضية، وسنحارب كل من يحاربنا".