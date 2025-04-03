"ستدفع ثمنًا باهظًا".. إسرائيل تحذّر سوريا من استضافة "قوات معادية" لها

وكالات

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، من أنه في حال سمحت دمشق بدخول قوات معادية لإسرائيل إلى سوريا فستدفع ثمنا باهظا جدا.

وأوضح كاتس، أن نشاط سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا تحذير للمستقبل، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بالمساس بأمن إسرائيل.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أن حرق منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس إرهابا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات من اللواء 474 "الجولان" التابعة له نفذت عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، إذ صادرت أسلحة ومواد قتالية ودمرت بنى تحتية وصفتها بالإرهابية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الخميس: "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سوريا حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية".

أضاف البيان: "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو قواتنا العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين في استهداف بري وجوي".

وتابع: "لقد استكملت القوات المهمة دون وقوع إصابات في صفوفها".

وأشار إلى أن "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدا على دولة إسرائيل، وجيش الدفاع لن يسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسيتحرك ضده".



وفجر اليوم الخميس، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن محافظة درعا بالجنوب السوري، أن 9 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون كحصيلة أولية إثر قصف القوات الإسرائيلية على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.