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استشهاد 9 مدنيين جراء قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

11:01 ص الخميس 03 أبريل 2025

قصف إسرائيلي

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دمشق - ( د ب أ )

استشهد تسعة مواطنين سوريين وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الليلة الماضية على حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا في جنوب سوريا .

وقالت محافظة درعا، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للانباء( سانا ) اليوم الخميس: "ارتقى تسعة مدنيين، وأصيب آخرون كحصيلة أولية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية"، مشيرة إلى أن "هناك استنفاراً وغضباً شعبياً كبيراً بعد هذه المجزرة، وخصوصاً في ظل توغل قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق".

وأشارت الوكالة إلى أن "طيران الاحتلال شن الليلة الماضية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء سوريا، أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين".

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قصف إسرائيلي سوريا استشهاد مدنيين
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