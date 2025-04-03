بعد قرار ترامب.. كوريا الجنوبية تدعو إلى رد فعل شامل لتأثيرات الرسوم الأمريكية

سول - (د ب أ)

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت هان دوك-سو تعليماته للحكومة اليوم الخميس ببذل كل ما في وسعها للاستجابة لإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال "اجتماع طارئ" لفريق العمل المعني بالاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية، الذي يضم وزير المالية تشوي سانج-موك ووزير الصناعة آن دوك-جيون ومسؤولين كبار آخرين من الحكومة.

وقال الرئيس بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معدلات الرسوم الجمركية لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك 25% لكوريا الجنوبية، بدءًا من الأربعاء المقبل: "نظرًا لأن الوضع جاد للغاية مع اقتراب حرب الرسوم الجمركية العالمية، فيجب على الحكومة أن تسخر كل قدراتها المتاحة للتغلب على هذه الأزمة التجارية".

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هان أصدر تعليماته لوزير الصناعة لتحليل تفاصيل وتأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة بعناية بالتعاون مع الشركات والمشاركة بنشاط في المفاوضات مع الولايات المتحدة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالبلاد.

وأمر الحكومة أيضًا بإعداد إجراءات دعم طارئة بسرعة للشركات والقطاعات المتضررة، بما في ذلك صناعة السيارات.

من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا في وقت لاحق من اليوم لمناقشة استراتيجيات الرد على خطة الإدارة الأمريكية لفرض رسوم الجمركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الصناعة آن دوك-جيون خلال الاجتماع مع مسؤولين من مختلف الصناعات والمنظمات الاقتصادية ومعاهد الأبحاث لمناقشة التأثير المحتمل للرسوم الأمريكية الجديدة على اقتصاد كوريا الجنوبية.