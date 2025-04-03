وزير الخارجية الإسرائيلي: تركيا تلعب دورًا سلبيا في كل من سوريا ولبنان

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، إن تل أبيب لن تسمح بالعودة إلى واقع السادس من أكتوبر على أي حدود لها.

وأشار ساعر، إلى أن جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلي في سوريا تهدف للحفاظ على الأمن وتفادي التهديدات، مضيفا "ليست لدينا أي نيات أخرى بشأن عملياتنا في سوريا".

وأوضح ساعر، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ولا تستبعد المسار الدبلوماسي.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي، على أن الدور التركي ليس محصورا في سوريا وهم يلعبون دورا سلبيا في لبنان.





